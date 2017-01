Un nou concurs de angajare la IPJ Argeş Două posturi libere pentru poliţişti Odată ieşiţi din sistem, poliţiştii nu vor sub nici un chip să se întoarcă. Dovadă stă faptul că de ceva timp, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Argeş, sînt două posturi libere pentru foşti poliţişti, care doresc să se reîncadreze. Cum acestea nu au fost ocupate nici la ultimul concurs, urmează să fie organizat altul. Este vorba de un post de ofiţer şi unul de subofiţer. Fii primul care comenteaza articolul | Vizualizari: 712 Continuare Final de an la Primăria Mioveni Oficialităţile au făcut bilanţul! Miercuri a fost zi festivă la Primăria Mioveni, ad­mi­­nistraţia locală prezentînd bilanţul pe anul 2016. În faţa presei au fost primarul Ion Georgescu, vicepri­ma­rul Aurel Costache şi directorii instituţiilor sub­ordo­nate, Nicolae Tudose - SC Servicii Edilitare pentru Comunitate, Gheroghe Sandu - SC Construcţii Repa­raţii, Constantin Iorga - Spitalul Sf. Spiridon, Gabriel Bratu - Centrul Cultural. Fii primul care comenteaza articolul | Vizualizari: 363 Continuare Dulciuri în ghirlande de gusturi Prăjiturile de la Cofetăria SC Ribana Eve aduc sărbătoare pe mesele piteştenilor Filele din calendar cad una cîte una şi ne apropiem cu paşi repezi de luna cadourilor şi a sărbătorilor. Dulce aşteptare cînd ne gîndim cîtă concordanţă este între feeria decorurilor din vitrinele Cofetăriei SC Ribana Eve şi cea oferită de spectacolul de lumini oferit pe stradă sau la ferestrele fiecăruia. Se poate spune că, SC Ribana Eve dă tonul avalanşei de sărbători care se încheie spectaculos cu torturile şi prăjiturile preparate, evident, într-o notă festivă. Acum, mai mult ca niciodată, bucuria iese din matca sufletului de copil sau adult cînd păşeşte pragul acestei cofetării, gătită în straie de sărbătoare în cele două sedii, unul în centrul Piteştiului, mai exact pe strada Victoriei nr. 27 (pe acelaşi trotuar cu Teatrul, cam la 250 – 300 m, mergînd spre nord) şi celălalt situat în zona Exerciţiu, pe strada Dr. Nicolae Creţulescu, bl. A5, sc. D, parter. Avem prilejul să trăim în poveste graţie echipei de cofetari şi decoratori care ţes cu mîinile lor decoruri magice pentru toată gama de prăjituri, torturi, cozonaci pufoşi şi produse de patiserie, sub atenta baghetă a clienţilor, mai mici sau mai mari, care îşi revendică un loc în universul fericirii. Comentarii (8) | Vizualizari: 1689 Continuare