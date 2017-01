O locaţie pentru zona de confort a fiecăruia S-a deschis Hotelul Net din Piteşti - Bascov pentru clienţi cu adevărat mulţumiţi Harta hotelieră a urbei noastre s-a mai îmbogăţit cu o nouă locaţie, situată în Piteşti, pe bdul N. Bălcescu, la intrarea în Bascov, în vecinătatea sensului giratoriu (lîngă Agenţia BRD). Fii primul care comenteaza articolul | Vizualizari: 49 Continuare Născut fără picioare şi cu doar două degete la mîna stîngă, Are nevoie de un cărucior electric! Are 44 de ani, o soţie şi doi fii. Pînă aici, familia lui Ion Grozavu, din Curtea de Argeş, pare una normală, însă, în realitate, este una greu încercată de viaţă. Bărbatul s-a născut fără picioare, în locul mîinii drepte are doar un ciot, iar la mîna stîngă nu are decît două degete, cu care nu poate face mare lucru, dar a fost suficient pentru a putea ţine stiloul în mînă, aşa că a reuşit să termine 8 clase la şcoală. Fii primul care comenteaza articolul | Vizualizari: 51 Continuare La Mioveni, în blocul construit de Primărie, 6 dosare admise pentru locuinţe Conform criteriilor şi perioadei de înscriere pentru achiziţia unui imobil în blocul T14 din Mioveni (care s-a încheiat pe 16 ianuarie), au fost depuse şi înregistrate 13 dosare. Comisia de analiză a dosarelor a ADMIS 6 dintre cele 13 dosare care au fost depuse. Lista persoanelor ale căror dosare au fost ADMISE şi care vor participa la licitaţie în vederea achiziţionării unei locuinţe din blocul T14 se va aproba în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Mioveni din data de 9.02.2017. Fii primul care comenteaza articolul | Vizualizari: 48 Continuare